古くから「とろろ汁」の名所として知られる静岡県。江戸時代、江戸と京を結ぶ東海道を行き交う旅人たちは、体力を回復するために、宿場町・丸子宿（現・静岡市駿河区丸子）で、麦飯にとろろ汁をかけて食べる滋養に富んだ食事を楽しむのが定番だったそうだ。当時から地元民や観光客に愛され、400年以上続くとろろ汁の老舗があると聞きつけ、早速おじゃましてきた。国登録有形文化財に登録された、趣のある建築も見どころ『丁子屋』