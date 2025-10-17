Æ¸ÏÃ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Û¥éー±Ç²è¡ØThe Ugly Stepsister¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥¢¥°¥êー¥·¥¹¥¿ー ²Ä°¦¤¤¤¢¤ÎÌ¼¤Ï½¹¤¤¤ï¤¿¤·¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¼ç±é¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë±Ç²è¡ØTHE END¡Ê¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë¡Ù12·î12Æü¸ø³«¤Ø Æ¸ÏÃ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÕÃÏ°­¤Ç½¹¤¤µÁ»ÐËå¤Î1¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿