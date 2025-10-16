令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。10月15日（水）に放送された同番組では、ゲストのさらば青春の光東ブクロが、まさかの“やらかした過去”を告白した。同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。今回は新企画「トークアップデート予備校」を実施。口を開