ビジョン アイコニックはメルセデス・ベンツの真髄を体現 メルセデス・ベンツ ビジョン アイコニック｜Mercedes-Benz Vision Iconic 「ビジョン アイコニック」は、ソーラーペイント、ドライバーレスで走行可能なレベル4自動運転、そしてニューロモルフィック（※）・コンピューティングといった先進技術を採用し、美しさとテクノロジーを完璧に融合させたコンセプトカー。従来の枠