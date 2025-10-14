「日本民俗学の父」と呼ばれる柳田国男（１８７５〜１９６２年）が生誕し、今年で１５０年を迎えた。柳田が各地の昔話や習俗を調査し、基礎を築いた民俗学の手法は近年、介護など現代の問題を考える上でも注目されている。研究成果をインターネットで積極的に発信する若手もいて、現代の民俗学は多様な展開を見せる。妖怪話創作の世界に影響柳田国男は地方に根付く民間伝承に関心を持ち、収集と研究に力を注いだ。代表的成果が