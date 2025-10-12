老後に備えるにはどうしたらいいのか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「お金を食いつぶす『もの』を現役時代にどれだけ捨てられるかが重要になる。50代のうちに捨ててほしいものがある」という――。写真＝iStock.com／macgyverhh※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／macgyverhh■老後の備えは「負担を減らす」ことそろそろリタイアが見えてきた――そういう年代になると、お金との向き合い方も変わってくるもの