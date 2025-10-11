自民党とNHK自民党の高市早苗総裁（64）が誕生した。首相になる可能性が高い。NHKは戦々恐々としているはず。高市氏は同局の改革に最も積極的な政治家なのだ。しかも同局は、高市氏が総務相時代の2020年に送り込んだ前田晃伸前会長（80）による改革の多くを覆してしまった。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「NHKのスーパーアナウンサー」の声もあがった黒崎めぐみ氏。元NHK・有働由美子氏の超ミ