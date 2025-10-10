U-18所属で2種登録中の新川志音選手と契約J1のサガン鳥栖は、サガン鳥栖U-18所属で2種登録されているFW新川志音選手と、2025年9月28日付でプロ契約（A契約）を締結したと発表した。大阪府出身の新川選手は、野田FC、RIPACE SCを経てサガン鳥栖U-18に加入。代表歴も豊富で、2025年にはU-18日本代表の欧州遠征メンバーに選出されたほか、U-22日本代表としてもウズベキスタン遠征やAFC U23アジアカップ予選のメンバーに名を連ねて