¿ÆÄ»¤Ï¤ª¤Ó¤¨¤Æ¶á´ó¤ì¤ºÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ÎÅÏ¤êÄ»¡Ö¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¡×¤¬º£²Æ¡¢ËÌÎ¦¤Ç½é¤á¤ÆÁãÈ¢¤Ë¤è¤ë±ÄÁã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¥Ò¥Ê¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬£·Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÁãÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤¿ËÌÎ¦Ä»ÎàÄ´ºº¸¦µæ½ê¡ÊÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÄÁã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿£··î°Ê¹ß¡¢¸½ÃÏ¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿ÆÄ»¤¬¥Ò¥Ê¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤¢¤­¤é¤á¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¸ÍÊÕÍªÂç¡Ë¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¤ÏÁ´Ä¹£³£°¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÅÏ¤êÄ»¤Ç¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÀÄ¤äÎÐ¤ÎÂÎ¤ËÀÖ¤¤¤¯¤Á¤Ð