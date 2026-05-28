大人も子どももメロメロにする人気者、コツメカワウソ。27日は「世界カワウソの日」。福岡市動物園ではイベントが行われました。とってもかわいいカワウソですが、飼育員からは「かわいいだけじゃダメなんです！」と衝撃的なひと言が。イベントでは、カワウソが貝やカニの甲羅までかみ砕く鋭い歯を持っていることや、マーキングのためにふんをまき散らすことなどからペットには適さないことを説明。ペット需要を高めるような内容を