ディズニーアンバサダーホテルに、映画『ファンタジア』をテーマにした新たな客室「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」が登場！今回、Dtimes編集部は、ディズニーアンバサダーホテルの総支配人遠藤秀一郎さんへのインタビューを実施。新客室の登場でさらに広がるディズニーアンバサダーホテルの魅力や今後の展望についてお話を伺いました。 ディズニーアンバサダーホテル 総支配人インタビュー ディズニー映