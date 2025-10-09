ミニーにおやすみを、ミッキーにおはようを言えるホテルの魅力を語る！ディズニーアンバサダーホテル 総支配人インタビュー
ディズニーアンバサダーホテルに、映画『ファンタジア』をテーマにした新たな客室「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」が登場！
今回、Dtimes編集部は、ディズニーアンバサダーホテルの総支配人遠藤秀一郎さんへのインタビューを実施。
新客室の登場でさらに広がるディズニーアンバサダーホテルの魅力や今後の展望についてお話を伺いました。
ディズニーアンバサダーホテル 総支配人インタビュー
ディズニー映画『ファンタジア』の「魔法使いの弟子」をテーマにした「ミッキーマウスルーム」の登場で、新たな魅力が加わったディズニーアンバサダーホテル。
新客室の導入による滞在価値の向上をはじめ、他のディズニーホテルとは異なる独自の特色、そして今後の展開について新支配人が語ってくださいました。
キャラクターを身近に感じられるプログラムや、キャストの想いが形になったエピソードなど、ここでしか聞けない貴重なインタビューとなりました。
キャラクターを最も身近に感じられるホテル
ディズニーアンバサダーホテルは、他のディズニーホテルと比較しても、キャラクターと直接触れ合える機会が最も多いホテルです。
キャラクターに会える宿泊プラン「ディズニーアンバサダーホテル・スペシャルステイ」をはじめ、キャラクターダイニング「シェフ・ミッキー」、そして「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がお祝いに駆けつける「ディズニー・フェアリーテイル・ウェディング」など、特別なプログラムが多数用意されています。
今回、新たに「ミッキーマウスルーム(魔法使いの弟子)」が加わることで、滞在を通してより一層キャラクターを身近に感じられるホテルへと進化していきます。
パークとの“距離”を魅力に変えるホテルならではの体験
ディズニーアンバサダーホテルは、パーク一体型ではありませんが、その距離感を逆手に取った独自の魅力があります。
専用のバス（ディズニーリゾートクルーザー）に乗ってパークへ向かう時間も一つのアトラクションのように楽しむことができ、ホテルの中だけでも充実した体験ができるのが大きな特色です。
夏にはホテル内にあるパームガーデン・プールがパークのスペシャルイベント｢SUNNY SUNNY Summer｣と連動したテーマになったり、「チックタック・ダイナー」ではお子さまがフルーツデニッシュやショートケーキのデコレーションを体験できるプランがあったりと、ホテル内で楽しめるアンバサダーホテルならではのユニークな企画が展開されています。
支配人がおすすめする“アンバサダーホテルだけ”の楽しみ方
支配人が紹介するとっておきの楽しみ方が
「ミニーマウス」におやすみを言って、「ミッキーマウス」におはようを言う
という体験です。
続きを見る
夜は「ミニーマウス」とのパジャマパーティーが楽しめるプラン（ミニーマウスルーム「パジャマパーティー」プラン）で過ごし、翌朝は、ディズニーの仲間たちと一緒にブッフェスタイルで楽しいお食事を楽しめるカジュアル・ダイニング「シェフ・ミッキー」で「ミッキーマウス」にご挨拶をする。
このような特別な過ごし方ができるのは、キャラクターとの触れ合いを大切にするディズニーアンバサダーホテルならではの魅力です。
キャストの想いが形になる商品開発
ホテル内で提供される商品には、キャストのアイデアが反映されたものも多くあります。
一例として、デリカフェ「チックタック・ダイナー」で提供されている彩り豊かなドーナツは、現場で働くキャストが「ゲストに楽しんでもらいたい」という想いから発案し、実現した人気メニューです。
キャスト一人ひとりのやりがいが、ゲストの心に残る体験へと繋がり、ホテルの魅力をさらに高めています。
今後の展望とゲストへのメッセージ
これからも、より一層キャラクターを身近に感じられるホテルとして、さらにバージョンアップさせていきたいと総支配人は語ってくださいました。
パークで過ごした夢のような時間が途切れることのない、優雅なリゾートステイを提供し続けることが目標です。
また、パークのスペシャルイベントと連動した期間限定の客室など、ゲストのニーズに応えるプログラムも積極的に検討していきたいとのことです。
キャラクターとの特別なひとときを過ごせるプログラムの数々で、夢のような時間をずっと楽しめるディズニーアンバサダーホテル。
新客室の登場で、その魅力はさらに深まり、ここでしか味わえない特別な滞在体験を提供してくれます。
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ミニーにおやすみを、ミッキーにおはようを言えるホテルの魅力を語る！ディズニーアンバサダーホテル 総支配人インタビュー appeared first on Dtimes.