俳優の島崎伸作さんが脳出血で9月6日に亡くなっていたことが、分かった。31歳だった。所属していた事務所「ホットジェネレーション」が6日に公式サイトに文書を掲載して発表した。 【写真】今年6月の投稿舞台終了後に笑顔を見せる島崎さん 公式サイトでは「島崎伸作が 令和7年9月6日 脳出血により31歳で永眠いたしました ここに生前のご厚誼を深謝し 謹んでご通知申し上げます」と発表。葬儀については「密葬は近親