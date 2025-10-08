EV時代の走りを支える新戦略「THiiiNK」とは？トーヨータイヤが2025年10月2日、同社のタイヤ開発における新技術体系「THiiiNK（シンク）」を発表しました。これは、トーヨータイヤが培ってきた独自のタイヤ設計基盤技術を、次世代のタイヤづくりに不可欠な領域を基軸に、革新と融合によって進化させるための新たな体系です。トーヨータイヤが、次世代タイヤ開発の迅速化を目指す新技術体系「THiiiNK」を発表した。写真は「THiiiN