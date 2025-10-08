ニューストップ > 車ニュース > トーヨータイヤがタイヤ開発における新技術体系を発表 3つのコア技術 SU 市場 クルマ タイヤ 低燃費 alan スーパーコンピュータ ネクスト UV 大阪大学 早稲田大学 くるまのニュース トーヨータイヤがタイヤ開発における新技術体系を発表 3つのコア技術 2025年10月8日 21時30分 リンクをコピーする EV時代の走りを支える新戦略「THiiiNK」とは？トーヨータイヤが2025年10月2日、同社のタイヤ開発における新技術体系「THiiiNK（シンク）」を発表しました。これは、トーヨータイヤが培ってきた独自のタイヤ設計基盤技術を、次世代のタイヤづくりに不可欠な領域を基軸に、革新と融合によって進化させるための新たな体系です。トーヨータイヤが、次世代タイヤ開発の迅速化を目指す新技術体系「THiiiNK」を発表した。写真は「THiiiN 記事を読む おすすめ記事 2026年春のDIORスニーカー『B30カウントダウン テック』、新色で登場！ 2025年10月7日 9時30分 日産、新型『リーフ』発表 “クロスオーバーEV”に進化 518.87万円から【写真多数】 2025年10月8日 11時14分 Nexteerがダイレクト・ドライブ・ハンド・ホイール・アクチュエーターを発表：モーション・バイ・ワイヤの最新イノベーション 2025年10月8日 9時52分 ナンカンの超本気タイヤ「SL-1」日本初披露！ オートウェイが2026年発売を目指すスリックタイヤが「ハイパーミーティング2025」で公開テストを実施 2025年10月4日 20時30分 国内初の鋳造関連製品・サービス専門展示会「ファンドリーテック + エキスポ 2026」開催決定！ 2025年10月7日 14時0分