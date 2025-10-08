岩手県警によると、8日未明、岩手県山田町で男性から妻を殺したと110番があった。住宅で女性が背中、男性が腹部から出血している状態で見つかり、いずれも搬送時に意識不明だった。県警が夫婦間の殺人未遂事件として調べている。