Ｌｉｎｋ－Ｕグループが急騰、１５０円高はストップ高となる８８０円まで駆け上がった。自社設計のオリジナルサーバーを活用し、マンガを中心としたコンテンツ配信を主力に手掛けており、９月下旬に米アニメ配信大手のクランチロールとの提携を発表し３日連続ストップ高に買われるなど異彩人気を博した経緯がある。その後は目先筋の利益確定売りをこなしながら６００～７００円台を軸にもみ