6日朝、パレスチナ自治区ガザ北部で立ち上る煙。7日でガザ戦闘開始から2年となる＝イスラエル南部スデロトから撮影（共同）【エルサレム、ワシントン共同】米国が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラエルとイスラム組織ハマスは6日、仲介国エジプトで間接交渉に臨んだ。トランプ米大統領は5日、ハマス拘束下の人質解放や戦闘終結への協議が「急速に進展している」と主張した。7日でガザ戦闘開始から2年。ガザ側