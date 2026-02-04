北朝鮮が故金正日総書記の誕生日（2月16日）を前に、食料が底を突いた「絶糧世帯」を対象とするトウモロコシ配給を検討していることが分かった。年末年始に飢餓による人的被害が報告され、農村と都市の双方で食料枯渇の兆候が広がったことを受け、当局が緊急対応に乗り出した形だ。独立系メディア「サンドタイムズ（ST）」が3日、報じた。STが伝えたところによると、北朝鮮当局は今月に入り、都市・農村を問わず絶糧世帯の実態調査