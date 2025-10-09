今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【むちむち】東京にいないしネズミでもないトウキョウトガリネズミ展in白糠【釧路のずんだもん】』というマルピギアさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）白糠に生息する不思議な生き物 トウキョウトガリネズミの展示会に行ってきました 20日間のうち14日通って撮影してきた動画をまとめました北海道在住の投稿者のマルピギアさんが、白糠に生息するトウキョウ