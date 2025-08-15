ひたすら試してランキング「夏のフルーツアイス」を徹底調査！ "どれだけフルーツ感が再現されているか"がポイント！「氷の魔術師」とプロ称賛の圧倒的コスパ１位の商品とは？【MBSサタデープラス（サタプラ）】