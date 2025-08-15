集中力が途切れる、イライラする、首の後ろがずんと重くなる――といった症状があるなら、それは糖尿病・肥満・高血圧症・脂質異常症といった重大な病気の入り口かもしれない。こうした病気に深く関わっているのが「糖質」だ。糖質の過剰な摂取が招く「糖質疲労」を避けるためにできることとは？ 【画像】糖質疲労、ロカボなどの言葉を広めた山田悟医師 「甘い物は別腹」のメカニズム、肌に果糖が悪い理由を書籍『脂