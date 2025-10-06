10月5日放送の『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）。エンディングで流れた次週予告に、timelesz・篠塚大輝の姿が映し出され、ファンから安堵の声が広がっている。「次週予告では『新宿DASH_真夏の2大計画SP』と題し、ブドウ栽培とチョコレート作りを2本立てで放送することが告知されました。画面には篠塚さん、同じくtimelesz・松島聡さん、さらにはTravis Japan 松田元太さんの3人が映っていたんです。