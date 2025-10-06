10月5日放送の『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）。エンディングで流れた次週予告に、timelesz・篠塚大輝の姿が映し出され、ファンから安堵の声が広がっている。

「次週予告では『新宿DASH_真夏の2大計画SP』と題し、ブドウ栽培とチョコレート作りを2本立てで放送することが告知されました。画面には篠塚さん、同じくtimelesz・松島聡さん、さらにはTravis Japan 松田元太さんの3人が映っていたんです。

篠塚さんの『鉄腕DASH』初登場は8月3日。松島さんから助っ人として呼ばれ、ブドウ棚づくりに参加。番組内では『近日放送』とテロップが出ました。

ファンはオンエアを心待ちにしたのですが、2カ月経っても篠塚さんの出演回が放送されず、SNS上では不安の声があがっていたんです」（芸能記者）

篠塚の『鉄腕DASH』出演については、当初から複雑な事情があった。

「彼はNetflixの『timelesz project』を経て2025年2月に加入した “飛び級メンバー”。ジュニアとしての下積み経験がないまま人気番組に出演したことに、一部から『順番が違う』『一般人は見たくない』と批判が噴出。

篠塚さんは8月5日にInstagramで『様々な意見があることは真摯に受け止めております』と、謝罪にも近いコメントを投稿する異例の事態に発展していたのです」（同）

篠塚への心ない声が相次いだ際、ファンは黙っていなかった。『#大きく輝け篠塚大輝』というハッシュタグを立ち上げ、激励コメントを大量投稿。出演継続を実現させるべく、放送回のTVerの再生数を稼ぐ活動もおこなわれた。

「ただ、番組の公式Xでは不可解な動きも見られました。通常、予告映像やオフショットが出演者の写真や動画つきで投稿されるのですが、8月3日放送分は松島さんの写真はあるものの、篠塚さんの姿がまったく見当たらなかったのです。

ハッシュタグも『#松島聡 etc』と、篠塚さんは『そのほか』扱い。こうした状況から、ファンの間ではこのまま出演回がお蔵入りになるのでは、といった疑心暗鬼が広がっていたようです」（同）

そんな不安を感じていたファンだったが、予告映像の公開を受け、

《次のDASHようやくシノ出るー！》

《来週のDASH、しのだ！やっとくるー》

などと安堵し、喜びを爆発。一方で

《また叩かないでよね》

と、“アンチからの攻撃” をけん制するようなコメントもあった。2カ月待ち望んだオンエアについて、芸能プロ関係者は、こう話す。

「番組としては、当初から予定されていた放送スケジュールに沿ったものだったと考えられます。ただ、ファンの立場からすると、篠塚さんへの批判を考慮して放送を延期しているのではないかと疑ったはず。

その意味で、今回の予告映像は、批判の有無にかかわらず、番組側が篠塚さんの継続出演を明確に示したメッセージとも受け取れますね」（同）

長い沈黙を破り、12日、ようやく放送が確定した篠塚。初の『鉄腕DASH』でどんな活躍を見せるのか、注目が集まっている。