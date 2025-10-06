元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で公開した動画「この先どうする？左派のメディアが虎視眈々と狙う高市新総裁の４つの弱点について解説」で、高市新総理が誕生した場合にメディアがどう動くかを予測し、その裏側を詳しく解説している。動画の冒頭で下矢氏は、「総理大臣が変わるとほぼ確実に行われるイベント」として、メディア内部での大規模な「人事異動」があると指摘。これは