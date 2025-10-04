ソフトトップモデルがついに2L搭載マツダは10月4日、モータースポーツ活動におけるサブブランド、『マツダ・スピリットレーシング』初の市販車である、『マツダ・スピリットレーシング・ロードスター』と『マツダ・スピリットレーシング・ロードスター12R』の予約受注を10月24日から開始すると発表した。【画像】究極のND降臨！マツダ・スピリットレーシング初の市販車登場全156枚前者が2200台、後者が200台の限定となる。発売は