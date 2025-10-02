きょう（2日）夕方、東京・大田区のJR大森駅北口にある上りエスカレーターで、酒に酔った男性が転倒し、男女3人がけがをしました。きょう午後4時10分すぎ、東京・大田区のJR大森駅北口にあるエスカレーターで「上から人が落ちてきた」などと110番通報がありました。警視庁によりますと、上りエスカレーターの中央付近で、40代の男性が後ろに倒れ、男性の背後にいた40代の男性と30代の女性が巻き込まれました。転倒した男性を含む3