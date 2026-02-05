「スパ＆ホテル舞浜ユーラシア」といえば、ホテルはもちろん、サウナや天然温泉をもつ温浴施設の人気も高い。天然温泉の湯船や開放的な露天風呂、サウナに岩盤浴とバラエティに富んだ施設に癒やしを求め、多くの人が訪れる。実はこちらの施設、2025年7月から約7カ月もの間、休業していた。それが2026年1月15日、ついにリニューアルオープンということで、さっそく行ってきた。【写真】プロジェクターで天井に映し出される星空を眺