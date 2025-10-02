アジア株大幅高台湾株と韓国株が史上最高値米OpenAIと提携で半導体に買い集中 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 27284.73（+429.17+1.60%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26451.01（+468.10+1.80%） 韓国総合株価指数 3550.78（+94.95+2.75%） 豪ＡＳＸ２００指数 8962.10（+116.44+1.32%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80983.31（休場） アジア株は大幅高、