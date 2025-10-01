【ワシントン＝淵上隆悠、田中宏幸】米連邦政府の予算が１日に失効し、政府機関の一部が閉鎖されることになった。当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を巡り、与野党間で妥協点を見いだせなかった。政府閉鎖は、過去最長の３５日間に及んだ第１次トランプ政権下の２０１８年１２月〜１９年１月以来、７年ぶり。米議会予算局によると、今回は約７５万人の連邦職員が自宅待機になる。米軍の任務や国境管理、税関