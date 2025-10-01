GELATO PIQUEとドラゴンクエストの初コラボレーション【GELATO PIQUE encounters DRAGON QUEST】が2025年10月8日(水)より発売♡スライムやドラキー、モーモンたちが眠る姿をデザインしたルームウェアや雑貨が勢揃い。パウダー素材やジェラート素材で肌触りも抜群。全国の直営店や公式オンラインストアで購入可能で、家族や友達とリンクコーデも楽しめます♪ モンスターたち