GELATO PIQUE×ドラゴンクエスト♡冒険気分を味わえるルームウェア

GELATO PIQUEとドラゴンクエストの初コラボレーション【GELATO PIQUE encounters DRAGON QUEST】が2025年10月8日(水)より発売♡スライムやドラキー、モーモンたちが眠る姿をデザインしたルームウェアや雑貨が勢揃い。パウダー素材やジェラート素材で肌触りも抜群。全国の直営店や公式オンラインストアで購入可能で、家族や友達とリンクコーデも楽しめます♪

モンスターたちの可愛いルームウェア

パーカ＆ハーフパンツセット

パーカ＆ハーフパンツセットは、スライム、ドラキー、モーモンをイメージしたユニセックスサイズ。スライムとドラキーはさらりとしたパウダー素材。

モーモンはもこもこのジェラート素材で毛並みを表現。立体的な耳や翼など細部までこだわった遊び心満点のデザインで、価格は各15,950円です。

サイズ：S-M／M-L

秋冬を彩るトリンプ新作♡優々ブラとSMART BALANCEの魅力をチェック

ニット＆カットソーで家族みんなが冒険気分

レディース

メンズ

ユニセックス

サイズ：S-M／M-L

ニットシリーズはレディース・メンズ・ユニセックスで展開。

スライムやドラキー、ももんじゃの寝姿を描いたプルオーバー&ロングパンツセットは、レディース15,950円、メンズ17,050円。

カットソーシリーズ

キッズ

カウチンやカットソーシリーズも豊富なサイズで揃い、家族全員でリンクコーディネートが楽しめます。オリジナルボタンや総柄デザインもポイントです♪

【ドラゴンクエスト】【Sleep】スライムフットピロー

ジャガードピローケース6,600円やマルチカバー14,190円、ドラキー・ももんじゃのおひるねクッション各8,800円など、寝ているモンスターたちを楽しめるSleepアイテムも充実。

【ドラゴンクエスト】【ユニセックス】スライムヘアバンド

【ドラゴンクエスト】【メンズ】アソートモンスター柄ボクサーパンツ

ヘアバンド4,620円やルームシューズ6,490円など雑貨も豊富で、家の中でも冒険気分を満喫できます。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

GELATO PIQUE×ドラゴンクエスト♡癒しの冒険ルームウェア

GELATO PIQUEとドラゴンクエストのコラボコレクションは、全56アイテムのルームウェアと雑貨で、モンスターたちの寝姿に癒されながら冒険気分を楽しめます♡

パウダーやジェラート素材で肌触りも抜群。パーカ＆ハーフパンツセット15,950円、ニットセット15,950円～17,050円、雑貨類も充実。

2025年10月8日発売で、全国直営店・公式オンラインストアで購入可能です♪