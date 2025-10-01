ニューストップ > 国内ニュース > 中国人観光客が日本に来る意外な本音「世界で一番マナーがいい国」 日中関係 お土産 インタビュー メディア マナー 観光 歴史 円安 中国人観光客 中国 YouTube livedoor ECHOES 中国人観光客が日本に来る意外な本音「世界で一番マナーがいい国」 2025年10月1日 11時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・心斎橋を訪れる中国人観光客にインタビューをした動画が公開された 日本に来る理由への質問には「距離が近いから」「円安だから」などの回答が ある旅行業に携わる女性は「日本は世界で一番マナーがいい国」と絶賛した 記事を読む おすすめ記事 息子夫婦に「レス問題」が発覚 このままでは孫が…63歳夫が走ってしまった“許されない解決策” 2025年9月30日 11時11分 〈ラブホ前橋市長・ホテル動画〉ついに男性職員との密会動画が流出か…16分30秒の映像が物語る小川市長の“ウソ”「ホテルを出る際は異常に警戒して…」 2025年9月30日 17時40分 「恐怖で脳が萎縮していた…」史上最悪“女子高生コンクリート詰め事件”の現場は今 2025年10月1日 11時4分 『報ステ』大越キャスター “偏向” 騒動の収まらぬ余波…「うさん臭くて」世論調査にまで批判相次ぐ事態に 2025年9月30日 20時9分 若者の“ディズニー離れ”指摘にSNSで起こる議論「ミセス」起用に純粋ファンたちから集まる不評 2025年9月30日 17時7分