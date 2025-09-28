この記事をまとめると ■スーパーカーは走行距離4000km超で価値が大きく下がるとされる ■一方で走行を楽しみ抜くオーナーも多く存在している ■適切なメンテナンスで耐久性は高まり長期使用も可能となる 価値を守るか走りを楽しむか 新車でオーナーのもとにデリバリーされた多くのスーパーカーは、そのほとんどの時間をガレージのなかで過ごすのが一般的だ。オーナーは日常の移動手段としてほかのクルマを使用するというスタイ