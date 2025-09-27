全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のミャンマー料理店『ヤマニャアジアキッチン』です。身体にもいい！発酵茶のサラダが旨いミャンマーを代表する料理「ダンパウ」と「ラペットウ」。ダンパウはインドのビリヤニに近いと聞いていたが確かに似てる。ただ、骨付き鶏をほぐして混ぜて食べるそのボリュームは圧巻。発酵茶のサラダだというラペットウは、これがお茶