全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のミャンマー料理店『ヤマニャアジアキッチン』です。

身体にもいい！発酵茶のサラダが旨い

ミャンマーを代表する料理「ダンパウ」と「ラペットウ」。ダンパウはインドのビリヤニに近いと聞いていたが確かに似てる。ただ、骨付き鶏をほぐして混ぜて食べるそのボリュームは圧巻。発酵茶のサラダだというラペットウは、これがお茶っ葉なの!?と思うほどスパイシーなサラダとしてシンプルにウマイ！

『ヤマニャアジアキッチン』ラペットウ1210円

『ヤマニャ アジアキッチン』豆に干海老も効いた茶葉サラダ「ラペットウ」1210円

ダメ押しで頼んだ豚串煮の「ワッター・ド・トウ」はミャンマー版の豚もつ煮。これ、酒進んで、もう大好き。そしてこの店、お酒は近所のスーパーで買って持ち込むスタイル。このスタイルはさらに大好きです。

『ヤマニャ アジアキッチン』

高田馬場『ヤマニャアジアキッチン』

［店名］『ヤマニャアジアキッチン』

［住所］東京都新宿区高田馬場3-14-16太田ビル101

［電話］03-6908-5233

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］火

［交通］JR山手線ほか高田馬場駅戸山口から徒歩7分

※画像ギャラリーでは、豚のモツなどを串に刺した「ワッター・ド・トウ」の画像がご覧いただけます。

撮影・文／カーツさとう

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京のタイ料理食堂4選！ 定番の屋台メシから新ジャンルまで」では、タイの味を都内で楽しめる店を実食レポートしています。

【画像】ボリュームにびっくり、骨付き肉とサラダを混ぜて食べる「ダンパウ」（6枚）