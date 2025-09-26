Dバックス戦に登板したドジャース・山本由伸【写真：荒川祐史】フルカウント

山本由伸の快挙が生んだ史上初

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャース山本由伸が自身初のシーズン200奪三振を達成した件
  • 米記者は自身のXで、「MLB史上初」の記録が生まれたことを伝えた
  • 「日本生まれの投手が4シーズン連続で200奪三振以上を達成」としている
記事を読む

おすすめ記事

  • 巨人・近藤大亮が今季限りで引退　通算204試合、球団発表
    巨人・近藤大亮が今季限りで引退　通算204試合、球団発表 2025年9月24日 11時37分
  • かっぱ寿司「大切りとろびんちょう」「三陸産とろいわし」「ししゃもっこ軍艦」などが税込110円になる「百十円満点祭り」開催
    かっぱ寿司「大切りとろびんちょう」「三陸産とろいわし」「ししゃもっこ軍艦」などが税込110円になる「百十円満点祭り」開催 2025年9月24日 15時22分
  • 試合を見つめる田中将大（左）と坂本勇人
    【巨人】田中将大の日米通算２００勝達成はまたお預け…　Ｇ党落胆でＸは「マーくん」トレンド入り 2025年9月21日 16時38分
  • FIX@ofurosenryu_KV_web_PC_2880X1200_250912
    優秀作品はSNSで人気の山田全自動さんがイラスト化！ 『牛乳石鹸 お風呂川柳2025』募集中 2025年9月24日 10時0分
  • 3試合連続足踏み、田中将大の日米通算200勝に求められる「必勝ポイント」は？近鉄OB、佐野慈紀氏の考察「ちょっと慎重になりすぎている」
    3試合連続足踏み、田中将大の日米通算200勝に求められる「必勝ポイント」は？近鉄OB、佐野慈紀氏の考察「ちょっと慎重になりすぎている」 2025年9月22日 16時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    2. 2. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
    3. 3. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
    4. 4. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
    5. 5. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
    6. 6. 小沢仁志の「お触り」にドン引き
    7. 7. 小泉農相が登壇「真打ち登場!」
    8. 8. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
    9. 9. 犬と散歩中の男性 熊に襲われる
    10. 10. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    1. 11. 有村架純に違和感「顔が大きい」
    2. 12. PayPay パスリセット通知に注意
    3. 13. 日本の風疹「排除」が認定される
    4. 14. 室伏広治長官 今季限りで退任へ
    5. 15. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    6. 16. 仏留学の黒崎さん 行方不明に
    7. 17. 渋谷の惨状「悲しさでいっぱい」
    8. 18. ダムで避雷針の窃盗相次ぐ 新潟
    9. 19. 相模原市 Xに差別投稿の削除要請
    10. 20. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
    1. 1. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
    2. 2. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
    3. 3. 小泉農相が登壇「真打ち登場!」
    4. 4. 犬と散歩中の男性 熊に襲われる
    5. 5. 日本の風疹「排除」が認定される
    6. 6. ダムで避雷針の窃盗相次ぐ 新潟
    7. 7. 2歳娘の顔を殴る 26歳両親を逮捕
    8. 8. 相模原市 Xに差別投稿の削除要請
    9. 9. 「にやける」本来の意味を解説
    10. 10. 旬のサンマ アニサキスに要注意
    1. 11. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
    2. 12. 小泉農相「大失速」1年前と同じ?
    3. 13. 南海トラフ 30年以内の発生確率
    4. 14. 男子生徒11人停学 風呂場で盗撮
    5. 15. 市長セクハラ認定 不信任案可決
    6. 16. 2000倍の水道料を誤徴収 玉野市
    7. 17. 勝ち逃げ世代の「老後不安」
    8. 18. 消防PRポスター炎上 担当者説明
    9. 19. 2歳を虐待死させたか 死因が判明
    10. 20. 前橋市長 ラブホ密会も続投意欲
    1. 1. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    2. 2. 渋谷の惨状「悲しさでいっぱい」
    3. 3. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    4. 4. 前橋市長「秘密がある」匂わせか
    5. 5. 前橋市長「やり方が田久保2号w」
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    8. 8. 12/18施行 スマホ新法で変わる事
    9. 9. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    10. 10. パナ こがない電動自転車を発売
    1. 11. 前橋市長に事実上辞職促す　幹部職員とホテル面会で群馬知事
    2. 12. 息子の腕に落書き 真相に爆笑
    3. 13. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
    4. 14. 四肢欠損ママに集まる応援の声
    5. 15. 市長のラブホ密会「無能」指摘
    6. 16. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
    7. 17. 進次郎氏「ルール無視」で暴走か
    8. 18. おじさんのNG服装 ホステス苦言
    9. 19. 【自民党総裁選】牧島かれん氏、小泉陣営の広報班長を辞任
    10. 20. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
    1. 1. 仏留学の黒崎さん 行方不明に
    2. 2. 中国で「ネズミ人間」が増殖中
    3. 3. 嘘? 日本人のスキンシップに驚き
    4. 4. 中国 2030年には35%近くになる
    5. 5. Tシャツの柄を旭日旗と勘違い
    6. 6. 麻生氏は「台湾は素晴らしい国」
    7. 7. モバイルバッテリー3社リコール
    8. 8. 東方航空 249便がバルセロナへ
    9. 9. 中国で発見 損傷激しい頭蓋骨
    10. 10. ネタニヤフ首相 国連総会で非難
    1. 11. Kリーグ サポの暴行事件が一段落
    2. 12. 中国 国連総会で米大統領に対抗
    3. 13. 米航空業界 手数料を課す方針か
    4. 14. 60年前からあったか 準衛星発見
    5. 15. 台湾限定のレゼポスター即日完売
    6. 16. 中国で絶滅危惧種が脱走 動物園
    7. 17. EU「ドローンの壁」構築へ
    8. 18. トランプ氏 高関税政策を発表
    9. 19. 韓国 サービスエリアで酒盛り
    10. 20. 米スタバ 大規模な店舗閉鎖へ
    1. 1. 「定年後の生活は生活保護」実情
    2. 2. ファミマのATM、セブン銀に置き換えへ
    3. 3. 2000年代初頭のITバブルが再来?
    4. 4. セブン ファミマATM設置を発表
    5. 5. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
    6. 6. 博多駅「空中都市」の計画中止
    7. 7. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    8. 8. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
    9. 9. 米大統領 医薬品に100%の関税
    10. 10. ネット銀行がDネオバンク始動へ
    1. 11. 働きながら年金受給 賞与は?
    2. 12. トランプ政権 2期目で中国包囲網
    3. 13. 駐車場代 月2万5000円は妥当か
    4. 14. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
    5. 15. 「治療アプリ」の先駆けと協業
    6. 16. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
    7. 17. 中村屋 100億円投資の工場の狙い
    8. 18. 「扶養内」と「外」メリットは
    9. 19. 古米より新米が安い? 逆転の理由
    10. 20. なぜコメダが「“くつろぎ”の日」を制定したのか。～100年後も“くつろぐ、いちばんいいところ”を目指して～
    1. 1. メガネの悩みに効果的なアイテム
    2. 2. ほっかほっか亭 牛すき焼弁当
    3. 3. ドコモ IoT向けサービス提供開始
    4. 4. 5Gが1億1571万件 業界初の新情報
    5. 5. ハイセンス 116V型テレビ発表
    6. 6. YouTube 新たな有料プラン発表
    7. 7. Xiaomi Hyper Island新機能とは
    8. 8. 文房具や書類をすっきり収納。様々な場面で使える「SN°OVAEフリップノートホルダー」
    9. 9. 「UNDER ARMOUR」が最大48%OFFに
    10. 10. Keychronとギズモード、共同開発トラックボールデバイス「Nape Pro」（仮）。東京ゲームショウでお披露目
    1. 11. P付与禁止後も ふるさと納税は?
    2. 12. マンガロイドの本領発揮、漫画がサクサク読める｢ICONIA TAB A100｣ムービーレビュー
    3. 13. 1Passwordが脅威アクターの活動を検出、原因はOktaサポートシステム
    4. 14. iPhoneがついに他社製スマートウォッチのサポートを開始？
    5. 15. 3WAYで置ける薄型空気清浄機発売
    6. 16. スマホ時代に“手に取る写真”が再燃！ 「SELPHY CP1500」が変えるプリント体験
    7. 17. 闇バイトしくじって最強ヒグマとバトル。　鈴木福主演、内藤瑛亮監督作『ヒグマ!!』ポスター＆予告編［ホラー通信］
    8. 18. 「最大約500kgの荷物」を運搬できるイスラエルの大型ドローン（動画あり）
    9. 19. 涼しさと透明感をまとう、夏の新しいUVケア　石澤研究所から発売の注目アイテムとは
    10. 20. ホテル半額も 楽天トラベルSALE
    1. 1. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
    2. 2. 室伏広治長官 今季限りで退任へ
    3. 3. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    4. 4. JFL最強のアマに 優勝してほしい
    5. 5. 山本由伸の快挙が生んだ史上初
    6. 6. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
    7. 7. 逮捕された佐野海舟の深い苦悩
    8. 8. シャンパンの…大谷の行為に驚嘆
    9. 9. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    10. 10. パ・リーグ ソフトBが逆転勝利
    1. 11. カーショー喜び爆発 最高の気分
    2. 12. 森下翔太 白井球審と不穏な空気
    3. 13. 大谷の驚愕数字 価値は昨季超え
    4. 14. ローリー60号記念球 ファン返還
    5. 15. 期待の星 ヤク投手にドロ沼問題
    6. 16. 前田悠伍が左肘の手術 今季絶望
    7. 17. 天心の「幽霊を見せたい」の真意
    8. 18. 日ハムの「V逸ほぼ確」に落胆か
    9. 19. J2甲府に補強禁止処分　サッカー界に衝撃…今後3回の移籍市場で新戦力獲得が不可
    10. 20. レッドブル元代表 退職金87億円
    1. 1. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    2. 2. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
    3. 3. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
    4. 4. 小沢仁志の「お触り」にドン引き
    5. 5. 有村架純に違和感「顔が大きい」
    6. 6. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
    7. 7. 趣里が出産 水谷豊&伊藤蘭が喜び
    8. 8. 「今日好き」お蔵か 背景に暴露?
    9. 9. せいじバラエティ出演 X不満爆発
    10. 10. 真美子さんが愛娘に欠かさない事
    1. 11. 坂口健太郎 文春報道気にせずか
    2. 12. 朝ドラ最終回「ある描写」に困惑
    3. 13. 大竹しのぶの息子が粋な計らい
    4. 14. 原嘉孝の「泣きすぎ問題」を告白
    5. 15. 痩せた? 壇蜜の最新姿に心配の声
    6. 16. 市長ラブホ密会 ゴゴスマで騒然
    7. 17. 遠藤容疑者逮捕に事務所が声明
    8. 18. 元RIZIN王者を直撃 女優とデート
    9. 19. 趣里 SNSで第1子出産を発表
    10. 20. 西野未姫「絶賛妊活中」と告白
    1. 1. 息子に仕送り 親が持つべき教育
    2. 2. 夫からの隠しサプライズに感動
    3. 3. 不倫した母「今すぐ別れなさい」
    4. 4. B4サイズが楽 旅行用の鞄が便利
    5. 5. 40・50代がこなれ見えするベスト
    6. 6. 「小さくしたいブラ」秋冬登場
    7. 7. Can★Doの「キャラグッズ」紹介
    8. 8. セルフレジを両替機にする客も
    9. 9. 園の忠告無視 連絡係続けるママ
    10. 10. 「栢山」はなんて読む？「栢」はひらがな1文字！？
    1. 11. レジ店員と客の解釈違いに困惑
    2. 12. ハニーズの大人向けブラウス登場
    3. 13. 郵便配達員が経験した怖い物件
    4. 14. ロクシタン 心強い新アイテム
    5. 15. ずんだシェイク キットカットと
    6. 16. しまむらの黒アイテムでコーデ
    7. 17. キャラメル菓子専門店 大丸に
    8. 18. 家事&育児 ワンオペ限界でSOS
    9. 19. 有休の取り方に「気持ちわかる」
    10. 20. セザンヌ 2025年冬新作が登場