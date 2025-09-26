投打で異次元の成績を残した大谷(C)Getty Images泳がされながらも、しっかりと捉えた打球は、スタンドまで届いた。現地時間9月25日、ドジャースの大谷翔平は、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席に自己最多タイとなる54号2ランを放った。【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック球場全体が騒然となり、しばらくして「MVPコール」も湧き上がった。4回一死三塁