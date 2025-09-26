DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、ゴディバ ジャパン（東京都港区）とのコラボレーション商品「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」を10月1日から期間限定で発売します。“ショコラ尽くし”のシュークリーム2024年の販売時に好評を受け、今回“復活”となる同商品は、ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエであるヤニック・シュヴォロー氏の監修のもと誕