エヴァンゲリオン』シリーズの制作資料などをこれまでにない規模で展示する、30周年記念展『ALL OF EVANGELION』のメディア向け事前説明会が24日行われ、株式会社カラーとアニメ特撮アーカイブ機構の担当者が出席。展覧会開催までの裏側や、作品の魅力について語りました。■アニメと劇場版の歴史エヴァンゲリオン』は、「14歳の少年少女」が巨大な人造兵器に乗り、未知の敵性体である使徒と戦うアニメーション作品です。1995