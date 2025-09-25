サッカーにおいて、隣国のライバルとして互いに認識している日本と韓国。現在は両国のサッカーがより発展するために、様々な交流がなされている。韓国メディア『BestEleven』は24日、韓国のユースクラブ『リスペクト』が22日から日本へ飛び、清水エスパルスアカデミーと共同でサッカー研修を行ったと伝えた。リスペクトは、『BestEleven』が主催した『2025ヨンドクフットボールフェスタ・サマーリーグ』小学6年生部門の優勝チーム