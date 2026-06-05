「剛鉄の生徒会長」に隠された秘密？実は重度の“天然ドジっ子”だった→副会長との関係に「ニヤニヤする」「笑った」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
その学校には「剛鉄の生徒会長」が存在した。常に冷静で、一片の隙もない。生徒たちは彼女を恐れ、憧れた。しかし、この物語はそんな彼女の本当の姿が“めちゃくちゃダサかった”という話である。
生徒会長のダサさを唯一知っているのは、副会長1人。いつも副会長のサポートがあってこそ「完璧な生徒会長」が作り上げられていた。しかしときには副会長のフォローが及ばないこともある。生徒会の会議中、完璧なはずの生徒会長がスカートの裏表を逆にはいていた。「前後ろ」ではなく「裏表」である。会議前の6限目が体育の授業だったからとはいえ、あり得ないミスであった。このピンチを副会長はどう乗り切るのか。
本作『完璧な生徒会長がめちゃくちゃダサイ話』の作者は、2017年冬期のゲッサン新人賞(小学館)や2021年5月期の新世代サンデー賞(小学館)で佳作を受賞し、「DLsite comipo」(viviON)にて『強がりユキヒト君はデレたくないのに』を連載していた漫画家の墨染清(@sumizomesei)さんだ。
キャラクター作りの裏側について、墨染清さんは「まず最初に『一見完璧だけど本当はボケボケな生徒会長』というキャラを作り、相方となる副会長は、彼女の魅力を全面に押し出せるキャラクターという基準で考えました」と語る。生徒会長が裏では天然なドジっ子なら、副会長はクールなサポート役というように、自身の好きな凸凹コンビやボケとツッコミの2人組を意識したという。
また、スカートの裏表を間違えるという衝撃的なエピソードについて自身の経験を問うと、「スカートのはき間違いは構造上難しいのでたぶんないですが、それ以外の衣服は大概間違えたことがあります。今でも前後逆に間違えることがたまにあったりするので、生徒会長を他人だと思えません」と、おちゃめな一面を明かした。
■まさかの熱弁！驚がくの結末へ
作中で副会長は“裏返しのスカート”の真意について熱弁を振るう。読者から「そんな深い理由があったとは！」と驚きの声があがったシーンは必見だ。またラストシーンについても「そっちがヒロインだったかのラストｗおもしろい」「ベタだけどこの満足感」と高評価が寄せられている。副会長の必死のフォローと、2人の関係性が生み出す予想外の展開を、ぜひ最後まで楽しんでほしい。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
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