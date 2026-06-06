期間限定の同居でダウン寸前。嫌味ばかりの義母に「もう無理です」と伝えた結果、、、

これは知人のA子さんに聞いたお話です。

絶対に無理だと思っていた義両親との同居生活。リフォームを理由に2か月限定で始まったものの、容赦ない義母からのダメ出しにA子さんはついにダウンしてしまい！？ 絶体絶命のピンチから一転、予想外の結末を迎えた嫁姑エピソードをご紹介します。

期間限定の同居スタート！ しかし早々にダウン……

A子は義両親と別居しており、程よい距離感を保っていました。





友人や職場の先輩から同居の苦労話を聞くたびに「私には絶対無理だな」と感じていたそうです。

しかしある日、義実家をリフォームすることになり、なんと2か月間だけ同居することに！ 最初こそ気を遣ってうまく立ち回っていましたが、慣れない環境のせいか2週間が過ぎたあたりでA子は発熱し、寝込んでしまいました。

容赦ないダメ出しの嵐！ 逃げ場のない嫁の苦悩

体調が回復してからも、一度切れた緊張の糸は元に戻りません。



最低限の家事しかできないA子に対し、義母の口からは「やることが遅い！」「効率が悪い！」「子供を甘やかしすぎ！」と容赦ない言葉が飛び出すようになりました。

夜遅くまでA子夫は仕事で不在のため、誰にも助けを求められません。すっかり心が疲弊したA子は、義母のペースに巻き込まれるのを避け、リモートワークに没頭してなんとかその場をしのいでいました。ですが、そのことでますます家事の主導権を義母に握られてしまうようになったのです。

思い込みの罠！？ 限界ギリギリで放った一言

そんな時、A子の脳裏に職場の先輩がこぼしていた「何もしない嫁に困っている」という愚痴がよぎりました。

「もしかして、あそこのお嫁さんも今の私と同じように、心が疲れきって動けない状態だったのでは……」と妙に納得してしまったA子。



一方の意見だけでは真実は分からないものだと痛感したそうです。このままではお互いにダメになると思い詰めたA子は、ついに勇気を振り絞ることにしました。