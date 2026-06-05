この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【主婦不倫はえげつない】自分の妻がまさか不倫をするなんて思ってない夫たちへ」と題した動画を公開した。動画では、「令和の汚れた聖域3選」として、現代の専業主婦が選ぶ驚愕の不倫場所について解説し、夫婦関係のあり方について提言している。

河村氏は調査会社の経験も踏まえ、最近の主婦の不倫が日常生活のすぐ隣で行われていると指摘。「頭がどうかしてるんじゃないかな」と、その大胆な行動に驚きを隠せない様子を見せた。動画内では、専業主婦が選ぶ具体的な不倫場所として3つのスポットを挙げている。

1つ目は「レンタルスペースや民泊」。最近のレンタルスペースはベッドやキッチンが備わっており、疑似夫婦体験ができるという。また、無人チェックインが可能なため、ラブホテルのように誰にも会わずに利用でき、言い逃れもしやすいと語った。
2つ目は「自家用車・カーシェア」。大型商業施設の駐車場などで待ち合わせをし、車内で密会するケースが多いという。カーシェアならGPSなどの証拠も残りにくく、「お金の履歴が残りにくい」「家族に怪しまれにくい」と、節約と証拠隠滅が同時にできる実態を明かした。
3つ目は「24時間ジムの更衣室・個室」。健康志向を隠れ蓑にして、スタッフが不在になる深夜や早朝の時間帯を利用する手口を紹介。「汗かいてシャワー浴びてきたって言ってもわからない」と、その巧妙さを指摘している。

最後に河村氏は、「うちの妻はそんなことありえない」と思い込んでいる夫たちへ注意を喚起。不倫に走る背景には「不倫妻さんの心の隙間」があると述べ、単に相手を探って疑うのではなく「夫婦の心の通い、コミュニケーションを取り戻すことって大事」と呼びかけた。問題の根本に向き合う姿勢の重要性を強調し、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:23

主婦の不倫場所に絶句！「令和の汚れた聖域」3選
02:21

驚愕の不倫場所(1)「レンタルスペース・民泊」
06:30

驚愕の不倫場所(2)「自家用車・カーシェア」
10:40

驚愕の不倫場所(3)「24時間ジムの更衣室・個室」
13:28

不倫妻の心の隙間とコミュニケーションの重要性

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