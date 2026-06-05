「頭がどうかしてる…」主婦の不倫場所がエスカレート″令和の汚れた聖域3選″
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不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【主婦不倫はえげつない】自分の妻がまさか不倫をするなんて思ってない夫たちへ」と題した動画を公開した。動画では、「令和の汚れた聖域3選」として、現代の専業主婦が選ぶ驚愕の不倫場所について解説し、夫婦関係のあり方について提言している。
河村氏は調査会社の経験も踏まえ、最近の主婦の不倫が日常生活のすぐ隣で行われていると指摘。「頭がどうかしてるんじゃないかな」と、その大胆な行動に驚きを隠せない様子を見せた。動画内では、専業主婦が選ぶ具体的な不倫場所として3つのスポットを挙げている。
1つ目は「レンタルスペースや民泊」。最近のレンタルスペースはベッドやキッチンが備わっており、疑似夫婦体験ができるという。また、無人チェックインが可能なため、ラブホテルのように誰にも会わずに利用でき、言い逃れもしやすいと語った。
2つ目は「自家用車・カーシェア」。大型商業施設の駐車場などで待ち合わせをし、車内で密会するケースが多いという。カーシェアならGPSなどの証拠も残りにくく、「お金の履歴が残りにくい」「家族に怪しまれにくい」と、節約と証拠隠滅が同時にできる実態を明かした。
3つ目は「24時間ジムの更衣室・個室」。健康志向を隠れ蓑にして、スタッフが不在になる深夜や早朝の時間帯を利用する手口を紹介。「汗かいてシャワー浴びてきたって言ってもわからない」と、その巧妙さを指摘している。
最後に河村氏は、「うちの妻はそんなことありえない」と思い込んでいる夫たちへ注意を喚起。不倫に走る背景には「不倫妻さんの心の隙間」があると述べ、単に相手を探って疑うのではなく「夫婦の心の通い、コミュニケーションを取り戻すことって大事」と呼びかけた。問題の根本に向き合う姿勢の重要性を強調し、動画を締めくくった。
河村氏は調査会社の経験も踏まえ、最近の主婦の不倫が日常生活のすぐ隣で行われていると指摘。「頭がどうかしてるんじゃないかな」と、その大胆な行動に驚きを隠せない様子を見せた。動画内では、専業主婦が選ぶ具体的な不倫場所として3つのスポットを挙げている。
1つ目は「レンタルスペースや民泊」。最近のレンタルスペースはベッドやキッチンが備わっており、疑似夫婦体験ができるという。また、無人チェックインが可能なため、ラブホテルのように誰にも会わずに利用でき、言い逃れもしやすいと語った。
2つ目は「自家用車・カーシェア」。大型商業施設の駐車場などで待ち合わせをし、車内で密会するケースが多いという。カーシェアならGPSなどの証拠も残りにくく、「お金の履歴が残りにくい」「家族に怪しまれにくい」と、節約と証拠隠滅が同時にできる実態を明かした。
3つ目は「24時間ジムの更衣室・個室」。健康志向を隠れ蓑にして、スタッフが不在になる深夜や早朝の時間帯を利用する手口を紹介。「汗かいてシャワー浴びてきたって言ってもわからない」と、その巧妙さを指摘している。
最後に河村氏は、「うちの妻はそんなことありえない」と思い込んでいる夫たちへ注意を喚起。不倫に走る背景には「不倫妻さんの心の隙間」があると述べ、単に相手を探って疑うのではなく「夫婦の心の通い、コミュニケーションを取り戻すことって大事」と呼びかけた。問題の根本に向き合う姿勢の重要性を強調し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
不倫に直面し、先が見えず苦しんでいる方へ向けたチャンネルです。裏切られたショックや不安、怒りで揺れる心をどう整理すればいいのか、実際の相談事例をもとに丁寧に解説しています。夫や妻の行動に振り回されず、自分の気持ちを大切にしながら関係を見つめ直すための考え方や会話のヒントを知りたい方におすすめです。