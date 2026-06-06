今回は、失礼すぎる息子の友達を出禁にしたエピソードを紹介します。

おやつを食べようとしていた息子の友達に…

「小3の息子の友達が、最近よく家に遊びに来るのですが、その友達の中にTくんという困った子がいます。Tくんは家を散らかしまくる上、息子のものを勝手に取ったりするんです。それに、家に来ても挨拶をしません（他の友達はみんな挨拶をします）。

Tくんが家に来るたびにムカムカしていたのですが、我慢の限界で注意したんです。Tくんがおやつを食べようとしていたので、『食べるときはいただきますって言おうね』と言いました。すると舌打ちをし、さらに『こんなショボいおやつじゃ足りねぇよ』と失礼すぎることを言ってきました。

頭にきた私は『二度と家に来ないでくれる？』『あなたが家に来ることでいろいろ迷惑してるのよ』と強めに言いました。後日、Tくんの母親にも話をしようと思っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ Tくんの母親がどんな人なのか気になりますね。息子と違う感じなのか、それとも同じような感じなのか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。