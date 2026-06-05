【GU・ユニクロ以外】40・50代が「ちゃんとオシャレに見えて安心」な中価格帯ブランド4選
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YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が「【GU・ユニクロ以外】40-50代がオシャレを楽しめるブランド4選」を公開しました。動画では、ファッションスタイリストの黒田茜さんが、ユニクロやGUといった低価格帯以外で、40代・50代の大人世代が「ちゃんとオシャレに見えて、安心して買える」中価格帯のブランドを4つ厳選して紹介しています。
最初に紹介されたのは、ハンサムな女性をイメージした「BARNYARDSTORM（バンヤードストーム）」。黒田さんは「可愛いよりハンサムな雰囲気が似合う方におすすめ」と語り、裾にリブやスリットが入ったデザイン性の高いジョガーパンツを例に挙げ、プチプラブランドにはないディテールへのこだわりを解説しています。
続いて、エレガントで上質なデザインが特徴の老舗ブランド「NOLLEY'S（ノーリーズ）」が登場。フリルやリボンなど「大人の方にもちゃんと似合う甘いテイスト」が豊富で、小柄な方から幅広く対応するサイズ展開も魅力だといいます。3つ目は、トレンドを取り入れたカジュアル着が揃う「SHIPS any（シップス エニィ）」。大人が着こなせる遊び心のあるプリントTシャツなどが紹介されました。
最後は、洗練されたベーシックアイテムが得意な「PLST（プラステ）」を取り上げ、「ユニクロよりもう少し上質感が欲しい」と考える方に提案しています。同ブランドは着丈が長めでスッキリとしたシルエットが多く、高身長やスリムな体型の方に似合いやすいというスタイリストならではの視点も語られました。
プチプラブランドから少しステップアップしたい時、デザインの細部や素材感を重視した中価格帯ブランドを知っておくことで、コーディネートの幅がより広がりそうです。日々の洋服選びや、これからの買い物計画の参考にしてみてはいかがでしょうか。
最初に紹介されたのは、ハンサムな女性をイメージした「BARNYARDSTORM（バンヤードストーム）」。黒田さんは「可愛いよりハンサムな雰囲気が似合う方におすすめ」と語り、裾にリブやスリットが入ったデザイン性の高いジョガーパンツを例に挙げ、プチプラブランドにはないディテールへのこだわりを解説しています。
続いて、エレガントで上質なデザインが特徴の老舗ブランド「NOLLEY'S（ノーリーズ）」が登場。フリルやリボンなど「大人の方にもちゃんと似合う甘いテイスト」が豊富で、小柄な方から幅広く対応するサイズ展開も魅力だといいます。3つ目は、トレンドを取り入れたカジュアル着が揃う「SHIPS any（シップス エニィ）」。大人が着こなせる遊び心のあるプリントTシャツなどが紹介されました。
最後は、洗練されたベーシックアイテムが得意な「PLST（プラステ）」を取り上げ、「ユニクロよりもう少し上質感が欲しい」と考える方に提案しています。同ブランドは着丈が長めでスッキリとしたシルエットが多く、高身長やスリムな体型の方に似合いやすいというスタイリストならではの視点も語られました。
プチプラブランドから少しステップアップしたい時、デザインの細部や素材感を重視した中価格帯ブランドを知っておくことで、コーディネートの幅がより広がりそうです。日々の洋服選びや、これからの買い物計画の参考にしてみてはいかがでしょうか。
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