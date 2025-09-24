INNISFREE×綱啓永♡新アンバサダー就任と新作スキンケア登場

自然派スキンケアブランド【INNISFREE（イニスフリー）】が、日本初のJAPANアンバサダーに俳優・綱啓永さんを迎えました。10月1日（水）に発売される新製品「グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー」と「グリーンティー セラミド バリア クリーム」のビジュアルやムービーも公開。俳優としても注目を集める綱さんと共に、ブランドの新たな魅力が発信されます。

綱啓永さんがINNISFREE初のJAPANアンバサダーに

2017年にジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを獲得し、ドラマや映画で活躍を続ける綱啓永さん。

今回、INNISFREEのJAPANアンバサダーとして起用され、韓国と日本で撮影されたスペシャルコンテンツに登場しています。

特に新商品「グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー」を紹介するムービーでは、潤いに満ちた肌を表現し、多彩な表情でブランドの世界観を体現しています♡

潤いとバリア機能を支える新グリーンティーライン

グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー

10月1日（水）に発売される新商品は、肌の潤いを守り抜く2アイテム。

「グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー」（160mL/2,420円税込）は、軽やかな浸透力²とミルクのようなテクスチャーで角質層まで潤いを届ける新感覚¹化粧水。

グリーンティー セラミド バリア クリーム

「グリーンティー セラミド バリア クリーム」（50mL/2,970円税込）は、瞬時に潤いを閉じ込める密封バタークリーム。

乾燥や肌のゆらぎにアプローチし、ベタつかないなめらかさで朝のメイク前にもぴったりです。

*¹ 使用感のこと（自社製品内において）

*² 角質層まで

ブランドの進化を象徴する新たな一歩

INNISFREEの代表ラインとして長年愛されてきた「グリーンティーライン」は、自然由来の恵みを活かしながら進化を続けています。

今回の新製品は、従来の保湿力をさらに高め、健やかでみずみずしい肌を育む処方に。俳優・綱啓永さんを起用したビジュアルとともに、ブランドの新たなステージを印象づけます。

綱啓永さんとともに始まるINNISFREEの新章



自然の力を活かしたスキンケアで愛されるINNISFREEが、綱啓永さんをJAPANアンバサダーに迎え、さらに進化した「グリーンティーライン」を提案します。

潤いを引き込み、健やかな肌を守る新製品は、日々のスキンケアを格上げしてくれる存在に。新しい一歩を踏み出したブランドの姿に、これからも注目してみてください。