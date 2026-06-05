単なる「性欲の暴走」ではない 60代の夫が妻と同世代の女性に走る理由
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不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が「【熟年不倫】60代不倫夫が求めているのは快楽ではなく〇〇だった！」を公開した。動画では、近年増加している60代以上の熟年不倫について、夫たちが家庭外で本当に求めているものは「快楽」ではなく「承認欲求」であるという衝撃的な事実を解説している。
河村氏はまず、熟年不倫の多くが単なる「性欲の暴走」ではないと指摘する。男性にとって夫婦間のレス状態は、「男として拒絶された」「ATM扱いされた」という感覚に繋がりやすく、これが不倫への免罪符になっているケースが多いと語る。また、男性は妻の何気ない一言を長年根に持っていることが多く、定年退職による仕事の役割喪失も重なり、孤独感や自己肯定感の低下を抱えている熟年男性が少なくないという。
さらに、不倫相手の女性がなぜ「若い女性」ではなく「妻と同世代」なのかという疑問についても言及する。河村氏によれば、夫が求めているのは若さではなく、「安心して無条件に自分を承認してくれる存在」である。不倫相手が夫の話を一切否定せず「すごい！」と称賛することで、夫の脳内ではドーパミンが分泌される。河村氏はこの状態を恋愛というよりも「脳内延命装置」と表現し、満たされない承認欲求を埋めるための依存関係に陥っていると分析した。
また、不倫中の夫が見せる過激な性癖や異常行動に悩む妻に対し、河村氏は「決して皆さんの魅力が不足したからではない」と断言。不倫中は秘密や背徳感から脳の報酬系が暴走しており、刺激に慣れてより強い快楽を求めているだけだと説明する。夫の問題と妻自身の価値は「別問題」として完全に切り離すよう促した。
最後に河村氏は、子育てや仕事が落ち着く熟年期において、夫婦関係だけに自らの価値を依存することの危険性を警告する。妻が夫への依存から脱却し、趣味や友人付き合い、社会参加など「自分の居場所を持つことがものすごく大事」であると結論付け、妻たちが自分自身の人生を生き生きと楽しむことの重要性を説いた。
河村氏はまず、熟年不倫の多くが単なる「性欲の暴走」ではないと指摘する。男性にとって夫婦間のレス状態は、「男として拒絶された」「ATM扱いされた」という感覚に繋がりやすく、これが不倫への免罪符になっているケースが多いと語る。また、男性は妻の何気ない一言を長年根に持っていることが多く、定年退職による仕事の役割喪失も重なり、孤独感や自己肯定感の低下を抱えている熟年男性が少なくないという。
さらに、不倫相手の女性がなぜ「若い女性」ではなく「妻と同世代」なのかという疑問についても言及する。河村氏によれば、夫が求めているのは若さではなく、「安心して無条件に自分を承認してくれる存在」である。不倫相手が夫の話を一切否定せず「すごい！」と称賛することで、夫の脳内ではドーパミンが分泌される。河村氏はこの状態を恋愛というよりも「脳内延命装置」と表現し、満たされない承認欲求を埋めるための依存関係に陥っていると分析した。
また、不倫中の夫が見せる過激な性癖や異常行動に悩む妻に対し、河村氏は「決して皆さんの魅力が不足したからではない」と断言。不倫中は秘密や背徳感から脳の報酬系が暴走しており、刺激に慣れてより強い快楽を求めているだけだと説明する。夫の問題と妻自身の価値は「別問題」として完全に切り離すよう促した。
最後に河村氏は、子育てや仕事が落ち着く熟年期において、夫婦関係だけに自らの価値を依存することの危険性を警告する。妻が夫への依存から脱却し、趣味や友人付き合い、社会参加など「自分の居場所を持つことがものすごく大事」であると結論付け、妻たちが自分自身の人生を生き生きと楽しむことの重要性を説いた。
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