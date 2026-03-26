トイ・ストーリー5 カフェで映画の世界へ！限定フードや特典に注目

2026年7月3日公開のディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の世界観を楽しめる「トイ・ストーリー5 OH MY CAFE」が、東京・大阪・愛知・宮城で期間限定オープンします。おなじみのキャラクターたちをモチーフにした可愛らしいメニューや限定グッズ、さらに予約特典まで盛りだくさん♡映画鑑賞の余韻に浸りながら、特別なひとときを過ごせる注目のコラボカフェをご紹介します。

全国で楽しめる期間限定カフェ

「トイ・ストーリー5 OH MY CAFE」は、表参道・新宿・梅田・名古屋・仙台の5会場で開催されます。予約は2026年6月5日18:00よりスタートし、予約金は770円（税込）。

事前予約のうえメニューを注文すると、「オリジナルスクエア缶バッジ（ランダム6種）」がプレゼントされます。

さらにドリンク注文で「オリジナル紙コースター（全5種）」、オリジナルグッズを4,400円（税込）以上購入すると「オリジナルショッパー」がもらえるなど、ファンには見逃せない特典も用意されています。

会場ごとに開催期間が異なるため、事前にスケジュールを確認しておくのがおすすめです。

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キャラクターをイメージした限定メニュー

今回のカフェでは、ディズニーの栄養成分ガイドラインに適合した、塩分控えめ・低糖質のヘルシーメニューが楽しめます。

フードメニューは「＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト」1,890円、「＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ」1,890円。

「＜バズ軍団＞ON A MISSION PASTA」1,890円が登場。

デザートには「＜フォーキー＆カレン＞特別なウエディングケーキ」1,590円、「＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット」1,890円をラインナップ。

ドリンクも充実しており、「＜ウッディ＞アップル＆ザクロ」、「＜バズ＞抹茶ラテ」。

「＜ジェシー＞マンゴーミルク」、「＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ」。

「＜リリーパッド＞バタフライピーティー」が各990円で楽しめます。

また、テイクアウトボトルドリンク1,890円、オリジナルカップドリンク990円。

ホットミルク・ホットルイボスティー・ホットコーヒー各690円も展開。

期間限定メニューとして、前期は「＜ウッディ＆バズ＞久しぶりだな、相棒バーガー」2,090円、後期は「＜ジェシー＞思い出の丘とチリコンカン」1,890円が登場します♪

限定グッズ＆スーベニアも見逃せない

カフェならではのスーベニアも豊富です。

つながるストローチャーム（ランダム13種）660円、アクリルマドラー（ランダム6種）990円、ガラスマグ（全2種）2,420円。

プレート2,970円、白雲石コースター1,320円、ファブリックランチョンマット1,870円など、実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムが揃います。

さらにオリジナルグッズとして、アクリルキーホルダー（ランダム5種）770円、ステッカー（ランダム10種）605円、ビッグラメ缶バッジ（ランダム12種）880円。

テレビ型マグネット（ランダム7種）990円、ルームキューブ（全6種）各1,320円、巾着1,430円を販売。

そのほか、バンダナハンカチ1,760円、エコバッグ2,750円、缶入りキャンディ1,512円。

紙ショッパー220円、めじるしチャーム（MENU・ランダム6種）660円、マスキングテープセット（MENU）990円。

クッションカバー（ウッディ／バズ・ライトイヤー）各4,400円、アクリルクロック4,950円、Tシャツ（MENU）4,950円など、コレクションしたくなるアイテムが勢揃いです。

© Disney/Pixar ©Just Play, LLC

Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. ©Hasbro. All Rights Reserved.

映画の余韻を楽しむ特別な空間

『トイ・ストーリー5』公開にあわせて開催される今回のカフェは、映画の世界観を味覚やビジュアルで楽しめる特別なイベントです。

キャラクターをイメージした可愛いメニューや限定グッズ、ここでしか手に入らない特典も魅力♡

作品ファンはもちろん、友人や家族とのお出かけスポットとしてもおすすめです。映画鑑賞後はぜひカフェに立ち寄って、おもちゃたちとの楽しい時間を満喫してみてください♪