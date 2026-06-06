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「顔の脂肪は財産」説は半分本当で半分嘘だった。高須幹弥氏が断言する不必要な脂肪吸引の末路

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高須幹弥氏が「【老ける？】顔の脂肪は財産だから取らないほうがいいというのは本当か？【脂肪吸引、溶解注射】」を公開した。SNSなどで囁かれる顔の脂肪吸引に関する噂に対し、高須氏は「顔の脂肪は財産というのは半分本当で半分嘘」と結論づけ、適切な見極めが重要であると明言した。



顔にはメーラーファット、ジョールファット、バッカルファットなど様々な脂肪が存在し、つき方には大きな個人差がある。近年、SNSやインフルエンサーの間で「顔の脂肪は財産だから、若い時に脂肪吸引で取ると将来老けやすくなる」という意見が散見される。これに対し高須氏は、「余分な脂肪であれば、取った方が輪郭がシャープになり、将来のたるみ予防にも繋がる」と解説する。例えば、加齢とともに重力で下がり、ブルドッグのような顔つきの原因となるジョールファットなどは、適度に減らした方が良い場合があるという。しかし一方で、取る必要のない脂肪を取ってしまったり、過剰に吸引したりすると、頬がこけたりシワが目立ったりして「逆に老けてしまう」と警鐘を鳴らす。



動画の中盤では、脂肪吸引の手術の難しさについても言及した。耳の付け根などに小さな穴を開け、カニューレと呼ばれる細い管を挿入して前後に動かしながら吸引する仕組み上、取りたい部分だけをピンポイントで減らすことは極めて困難であると語る。特にメーラーファットなどの微細な調整が必要な部位において、少しだけ脂肪を減らしたい場合は、脂肪溶解注射を複数回に分けて行う方がリスクを抑えられると独自の視点を交えて説明した。



さらに高須氏は、ルッキズムが過剰になり美容整形が一般化した現代において、身体醜形恐怖症のように「自分は顔に脂肪がついている」と思い込み、不必要な脂肪吸引を強く希望する若い女性が増加している現状を危惧している。「必要のない手術は断る」という医師としての強い信念を語り、その結果としてネット上で批判されることがあっても、患者の将来を見据えた選択を優先する姿勢を示した。顔の脂肪はむやみに取るものではなく、残すべき「財産」を見極めるための正しい知識の重要性を説き、動画を締めくくった。