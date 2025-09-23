劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の第6弾キービジュアルが公開された。狛治と恋雪が描かれており、キャッチコピーは「一生あなたを守ります」「私と夫婦になってくれますか？」となっている。【動画】切ない…人間の頃の猗窩座が登場！公開された『鬼滅の刃』新PV『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を