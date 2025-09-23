俳優のトム・ホランド（29）が、イギリスで映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の撮影中に事故に遭い、「軽度の脳しんとう」を負ったことが明らかになった。「デイリー・メール」紙によると、19日、ロンドン北西部ワトフォードのリーブスデン・スタジオでの出来事だったという。 【写真】ワイヤーで吊され自らアクションにも挑戦体を張っていたトム・ホランド イ&#